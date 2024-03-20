Выдвижение кандидатов в делегаты ВНС продолжается - свой выбор сделала Минская областная организация "Белая Русь"

Владислав Желнерович, замдиректора средней школы № 8 г. Борисова: Безусловно, быть кандидатом в делегаты ВНС для меня как для молодого гражданина очень важно, значимо и почетно. Это уникальная возможность получить бесценный опыт у старших коллег, перенять тенденции и делиться накопленным багажом в своем трудовом коллективе, среди молодежи в своем регионе и в стране в целом.