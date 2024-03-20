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Выдвижение кандидатов в делегаты ВНС продолжается - свой выбор сделала Минская областная организация "Белая Русь"

По всей стране продолжается выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Со своими представителями сегодня определилась и Минская областная организация "Белая Русь". На внеочередной конференции от общественного объединения выдвинуто 10 делегатов. Среди них активисты, представители системы образования, культуры, руководители разных уровней - все, кто внес вклад в процветание разных отраслей и района.


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Владислав Желнерович, замдиректора средней школы № 8 г. Борисова: Безусловно, быть кандидатом в делегаты ВНС для меня как для молодого гражданина очень важно, значимо и почетно. Это уникальная возможность получить бесценный опыт у старших коллег, перенять тенденции и делиться накопленным багажом в своем трудовом коллективе, среди молодежи в своем регионе и в стране в целом.


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Татьяна Гурьева, председатель Минской областной организации РОО "Белая Русь": Это люди разных профессий, начиная от механизатора сельского хозяйства и включая учителя в школе. Это люди с активной жизненной позицией. Я уверена, что они достойно будут представлять свои коллективы на Всебелорусском народном собрании.

Владимир Васильев, председатель Борисовской районной организации РОО "Белая Русь": Дело в том, как говорит наш Президент, идет смена поколений. Обратите на это внимание, чтобы мы передали эстафетную палочку безболезненно молодому поколению, но его нужно готовить. Поэтому стоит вопрос - отдать власть молодежи. Привлекайте их активно к управлению, берите их в подмастерья, чтобы страна от этого не проиграла.

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