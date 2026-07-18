Выездная студия "Первого информационного" работала в одной из красивейших точек Витебска

Самым настоящим информационным зеркалом Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в эти дни стала команда телеканала "Первый информационный".

Корреспонденты, ведущие, операторы и режиссеры не только выходили в прямой эфир с главных локаций форума, но и приглашали звездных гостей к себе в выездную студию, которая работала в одной из красивейших точек Витебска.

"Здесь все - семья. И прямо здесь - наша импровизированная сцена, новая сцена "Славянского базара". Я очень надеюсь, что "Первый информационный" примет это за внимание и это будет постоянной локацией "Славянского базара". Действительно, на этой сцене тоже рождаются звезды и рождаются какие-то новые коллаборации. Мы делаем звезд ближе к людям", - о своей работе в выездной студии рассказала корреспондент телеканала "Первый информационный" Лидия Заблоцкая.

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