Выездная коллегия Администрации Президента Беларуси прошла на базе МАЗа

Скорректировать молодежную политику государства важно с учетом требований времени и тех вызовов, которые поступают извне. Накануне на выездной коллегии Администрации Президента на базе Минского автомобильного завода сосредоточились на поиске решений проблем молодого поколения: от образования и трудоустройства до заветных квадратов и социального комфорта.



Молодежь - один из приоритетов государства. В стране для нее делается немало. Рейтинги тому подтверждение. Беларусь в списке стран с высоким уровнем развития молодых людей: 51-е место из 180-ти (опережаем Казахстан и Россию). Инвестировать в подрастающее поколение в нашей стране продолжат и дальше.