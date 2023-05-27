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Выездной день открытых дверей прошел в минской школе № 64
Показательное выступление бойцов ОМОНа, оснащение автомобиля ГАИ и кинологи со служебными собаками - в минской школе№64 прошел выездной день открытых дверей милиции. Основная цель мероприятия - познакомить ребят с профессией. Правоохранители не только рассказали, но и на практике показали свою работу. Ученики увидели, как происходит задержание нарушителей на дороге, ознакомились с приемами рукопашного боя. В дополнение была организована выставка оружия.
Скоро в школе заработает военно-патриотический клуб "Стрела". В конце мероприятия многие ребята сообщили о своем желании вступить в ряды участников клуба.
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