Выездной день открытых дверей прошел в минской школе № 64

Показательное выступление бойцов ОМОНа, оснащение автомобиля ГАИ и кинологи со служебными собаками - в минской школе№64 прошел выездной день открытых дверей милиции. Основная цель мероприятия - познакомить ребят с профессией. Правоохранители не только рассказали, но и на практике показали свою работу. Ученики увидели, как происходит задержание нарушителей на дороге, ознакомились с приемами рукопашного боя. В дополнение была организована выставка оружия.

