Выездной президиум Совета Республики прошел в Смиловичах

Как развиваются регионы, чем живут люди на местах и с какими проблемами сталкиваются, говорили сегодня в Смиловичах. На выездном президиуме Совета Республики обсуждали роль первичного звена - местных Советов депутатов, а также совершенствование деятельности органов местного самоуправления. Такая практика станет постоянной. Сегодня в разговоре приняли участие и местные депутаты других населенных пунктов, чтобы перенять лучший региональный опыт работы на местах. Как решают вопросы комфортной жизни людей, расскажет Светлана Лукьянюк.





Региональное развитие

Городской поселок Смиловичи еще называют спальным районом Минска. Ведь большинство жителей на работу ездит именно в столицу. При этом местные власти заверяют: скоро здесь появится новое производство, развивается инфраструктура, вводятся в строй новые жилые дома. О том, чем живут сегодня такие небольшие населенные пункты, с какими проблемами сталкиваются жители и возможно ли их решить на местном уровне, сегодня говорили на выездном президиуме Совета Республики.

Практика для молодых специалистов

В Смиловичах население менее 6 000. Близость к Минску диктует и маршруты движения транспорта. Удобная логистика - и дорога до работы занимает минимум времени. Мария здесь оказалась по распределению. Отработка уже закончилась, а вот желание уехать не появилось. В центре детского творчества, где сейчас обучается 600 детей, она обучает театральному искусству и модным тенденциям.

80 процентов кружков бесплатные. Всего 57 групп, это и лепка, и рисование, и хореография. 12 выездных работают и в сельских школах. И такие кружки очень востребованны. Как и экспозиция музея Станислава Манюшки. Единственного, кстати, в мире. Поэтому эти двери редко бывают закрыты.

Образовательные услуги в регионе

Сегодня в книге почетных гостей запись от председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Перед тем как говорить об экономике, сенаторы ознакомились с образовательными и культурными объектами Смиловичей. О своем опыте работы рассказала местная власть.

Обратная связь

Обратная связь здесь не просто слова: обращения людей - ориентир в работе. Треть из них по содержанию жилищного фонда, менее 20 % - вопросы землепользования и около 11 - по содержанию местных дорог. Говорят, многое могут решить сами, главное - слышать людей.

Выездное заседание президиума Совета Республики

На заседании с местными депутатами, представителями профильных министерств и сенаторами говорили о народных темах, среди них - ветхое жилье, вовлечение в оборот имущества, которое не используется. Дать, скажем, возможность купить его, может, и за символическую цену, но с условием наведения порядка.

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Нам важно определить проблемные вопросы, которые есть в работе местных Советов депутатов. В частности, первичного звена. Это ключевое звено в работе таких небольших населенных пунктов. То ли это поселки городского типа, то ли это сельская местность, деревни. И мы такую форму работу наметили выездную. И будем проводить два раза в месяц выездные заседания СР, чтобы видеть, чем живут сегодня люди на местах и где есть проблемы, которые необходимо урегулировать и помочь в их разрешении, возможно, на законодательном уровне".

Совершенствование деятельности местных органов власти