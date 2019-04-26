ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Выездной прием сегодня пройдет в Кореличском райисполкоме

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы в регионах. Работу с обращениями на постоянном контроле держит Глава государства.

Сегодня начальник управления внешней политики Администрации Президента Игорь Секрета проведет прием в Кореличском райисполкоме.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все