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Выездную поликлинику организуют на фестивале в Ботаническом саду Минска
Выездную поликлинику организуют 17 сентября в Центральном ботаническом саду Минска на фестивале, который направлен на здоровый образ жизни и заботу об окружающей среде, сообщает БелТА.
Организуют выездную поликлинику специалисты городского Центра здоровья. Ее цель - формирование навыков самоконтроля состояния здоровья.
Основные площадки будут работать с 10.00 до 18.00. На научной любой желающий сможет пройти диагностику наиболее распространенных неинфекционных заболеваний, измерить АД, ЧСС, насыщение крови кислородом. Здесь предложат заполнить паспорт здоровья участника проекта "Здоровый фитнес".
На консультативной площадке специалисты городского Центра здоровья расскажут о результатах пройденного исследования и проконсультируют по ведению здорового образа жизни в индивидуальном порядке. Кроме того, участники смогут ознакомиться с огромным перечнем информационных материалов.
Руководитель Центра здоровья Снежана Кавриго выступит с лекцией о здоровом образе жизни и проекте "Минск - здоровый город" в 15.00.
Помимо выездной поликлиники, на фестивале будут организованы лектории, мастер-классы, познавательные игры, общение со специалистами в области здоровья, саморазвития и фитнеса.
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