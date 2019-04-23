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Выездные приемы 24 апреля
24 апреля в Минском горисполкоме на вопросы будет отвечать помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима. В Рогачевском райисполкоме граждан будет принимать начальник главного идеологического управления Ольга Шпилевская. Начальник главного экономического управления Дмитрий Барабанов прием проведет в администрации Заводского района Минска.
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