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Выездные приемы граждан Администрацией Президента

Сегодня выездные приемы граждан проведет Администрация Президента.

В Ивье побывает помощник главы государства - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Там пройдет встреча с трудовым коллективом и личный прием работников Техмаша.

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