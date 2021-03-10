Выездные приемы граждан Администрацией Президента. Сегодня встречи проведут Леонид Мартынюк и Дмитрий Крутой

Продолжаются и выездные приемы граждан Администрацией Президента. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. При этом будут проводиться и встречи с трудовыми коллективами.



Сегодня помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк пообщается с трудовым коллективом ООО "Славгородское лесозаготовительное предприятие", затем пройдет личный прием работников предприятия. А заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой выслушает вопросы и обращения сотрудников на заводе "Гомсельмаш".



11 марта в Белыничском райисполкоме вопросы граждан выслушает заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. На эту же дату запланирована поездка помощника Президента - инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика в Пинск. Предстоит встреча в коллективе и личный прием работников РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь". Также 11 марта помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский выслушает вопросы и обращения сотрудников и учащихся Гродненского аграрного университета.



12 марта в Ивье побывает помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Там пройдет встреча с трудовым коллективом и личный прием работников Техмаша.



