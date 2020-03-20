Выездные приемы граждан доказали свою эффективность

Продолжаются выездные приемы граждан. Они уже доказали свою эффективность. И, к сожалению, вскрыли пробелы в работе с обращениями граждан на местах. Безусловно, некоторые вопросы требуют вмешательства высоких чинов, но большинство - как показывает практика - могут и должны решаться на местном уровне. По адресам таких обращений отправилась наша съемочная группа.





Жители деревни Барань много лет ждут новую переправу

О проблеме жителей деревни Барань Татьяна Гусева рассказала инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу еще в феврале. Мост. Старый, деревянный и небезопасный.

Каждый день ветхой переправой пользуются жители деревни Барань - а там 120 дворов. За ней - поселок Солнечный, 600 от дачных участков. Все - и дети, и взрослые - пешком и на велосипедах следуют по деревянной кладке. В аптеку, поликлинику, школу, магазины. Все это на другой стороне реки - в горпоселке.

Вопрос строительства нового пешеходного моста люди поднимали не раз: обращались в сельсовет, к районным властям. Те ограничивались латанием старых дыр.

Жители рассказывают: деревянным опорам моста уже четверть века. Десять лет назад привезли бетонные плиты. Люди вздохнули: быть новому мосту. Но к стройматериалам с тех пор так никто и не притронулся. Плиты вросли в землю и почти развалились.

В течение полугода разработать проектную документацию на новый мост - такое поручение дал помощник Президента, выслушав Татьяну Гусеву. Но через несколько дней от местных властей пришел ответ - денег нет. Депутат сельского совета не растерялась и снова записалась на прием - теперь вопрос на личном контроле руководителя района.

Мусоросортировочную линию в Толочине переносят за город

Хорошими новостями поделились с нами жители Толочина. Мусоросортировочную станцию переносят из жилого микрорайона. О том, что прямо за заборами частных домов работает линия по сортировке отходов, люди тоже говорили на приеме граждан. Горы пластика, шин, бумаги, а еще невыносимый запах - это то, с чем приходилось мириться последние четыре года.

Ситуация изменилась. Совсем скоро жители Оршанского переулка в Толочине смогут дышать полной грудью: сортировкой мусора теперь будут заниматься за пределами города.

Олег Вакунов, директор КУПП ЖКХ "КОХАНОВО - ЖКХ":

"Устанавливаем пресса, теперь все экологические нормы соблюдены. Теперь, думаю, от жителей той улицы жалоб не будет".

Станцию обезжелезивания построили в агрогородке Путришки

Слова благодарности теперь звучат и от жителей агрогородка Путришки. В их домах - чистая вода. Много лет из крана текла ржавая жидкость с осадком и запахом. В скважине, которая питала большую часть агрогородка, содержание железа в десятки раз превышало допустимые нормы.

Ситуация не менялась - местный бюджет просто не тянул строительство станции обезжелезивания. Лишь после обращения к руководителю области сельчане получили четкий ответ - станции в населенном пункте быть.

Павел Иодковский, начальник отдела ЖКХ Гродненского райисполкома:

"При формировании перечня объектов строительства в первую очередь у нас учитываются обращения граждан. Что касается агрогородка Путришки, то строительство станции было включено в инвестпрограмму Гродненской области на 2019 год. Была введена в эксплуатацию в прошлом году и качество воды у населения уже улучшилось"

