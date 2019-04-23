Выездные приемы граждан. Каждое обращение взято на контроль

На этом акцентировал внимание помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк во время приема граждан в Дубровно. На личную встречу записались 15 человек. Большинство жители небольших населенных пунктов. Многие вопросы бытового характера. К примеру, жители агрогородка Калиновка пришли с просьбой - найти техническую возможность для установки электрических котлов для подогрева воды. Во время приема прозвучала также благодарность в адрес Витебской областной больницы. Виталий Вовк отметил, что медобслуживание в регионах находится на должном уровне.

