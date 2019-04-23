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Выездные приемы граждан. Каждое обращение взято на контроль
Чтобы жизнь была максимально комфортной для людей, местные власти должны прилагать все усилия.
На личную встречу к инспектору по Витебской области Виталию Вовку записались 15 человек
На этом акцентировал внимание помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк во время приема граждан в Дубровно. На личную встречу записались 15 человек. Большинство жители небольших населенных пунктов. Многие вопросы бытового характера. К примеру, жители агрогородка Калиновка пришли с просьбой - найти техническую возможность для установки электрических котлов для подогрева воды. Во время приема прозвучала также благодарность в адрес Витебской областной больницы. Виталий Вовк отметил, что медобслуживание в регионах находится на должном уровне.
В Любанском районе жителей сегодня выслушал помощник Президента по Минской области Игорь Евсеев.
Там центральной темой приема стали вопросы жилищного строительства. Среди затронутых проблем также благоустройство территорий и проведение капитального ремонта. Всего к помощнику Президента обратились свыше 10 человек.
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