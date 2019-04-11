Выездные приемы граждан провели Игорь Евсеев в Червене и Валерий Мицкевич в Смолевичах

Представители Администрации Президента продолжают проводить выездные приемы граждан в регионах и столице.



Непростые ситуации жителей центрального региона и способы их решения сегодня в Червене рассматривал помощник Президента Беларуси - инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Среди вопросов - земельные и жилищные, трудоустройство, социальная поддержка, установка памятного знака воинам-интернационалистам и даже сохранение кедровой рощи. Жителей одной из деревень в Дзержинском районе волновали планы по возведению базовой станции мобильного оператора в непосредственной близости от их домов. Этот и еще свыше 20 рассмотренных вопросов Игорь Евсеев взял на контроль и рассказал об уже решенных по области за последнее время.



Решение спорных и проблемных ситуаций, которые белорусы высказали в рамках акции "Ваш вопрос Президенту", контролируется до самого их исполнения. Об этом сегодня в Смолевичах на приеме граждан заявил заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич. В столичном городе-спутнике людей в основном также волновали земельные, имущественные проблемы, тематика ЖКХ. Всего Валерий Мицкевич принял почти 30 человек, решения по их вопросам взяты на контроль.