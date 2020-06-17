Выездные приемы граждан пройдут во всех регионах страны. Ни один район не останется без внимания

Такая форма это не только возможность услышать о проблемах на местах, это своеобразный индикатор - способ дать оценку местной власти. Работа на результат и без формализма. Активная гражданская позиция и справедливое отношение к людям - вот главные принципы эффективного управления, это и приоритет государственной политики. Никто не должен остаться наедине с проблемами, каждый должен быть услышан.За 5 лет работы формата обратной связи с властьюположительная динамика очевидна: число обращений во всех регионах уменьшается. А это значит, что решение точечных вопросов помогает найти и устранить комплексные проблемы.



Ольга Анищенко продолжит. Образцовый порядок. Улыбчивый мужчина уверенно ведет экскурсию по лабиринтам цветников, показывает сад и огород, с гордостью представляет жителей подворья. Но мало кто знает, каких трудов это стоит хозяину. Возможности восстановить силы у Евгения Константиновича нет. Уже 2 года ему приходится спать сидя. К длинному списку диагнозов Евгения Космовича добавился еще один: тяжелая форма апноэ. Это остановка дыхания во время сна. Облегчить симптомы может только дорогостоящий аппарат, на покупку которого у пенсионера просто нет средств. На бесплатное оборудование не рассчитывал, объяснили, что пока в реестре медицинской техники такого нет. Помогли в облисполкоме - нашли спонсора. Евгений Константинович уже строит планы на новую жизнь. Вернется в самодеятельность и продолжит заниматься волонтерством. Помогать людям - это главное правило в жизни. Ведь добро возвращается.













Чутко реагировать на обращения граждан

На это Президент постоянно нацеливает руководителей разного уровня. Прежде всего тех, кто работает на местах. Вновь и вновь Александр Лукашенко напоминает - не отмахивайтесь от людей. Доверяя, к вам идут за решением наболевших проблем. По количеству обращений в том числе можно судить и об эффективности работы управленцев в регионах.

По количеству и содержанию обращений на сегодняшний день можно сказать, что должностные лица на местах не осознают в полной мере важность работы с населением. Поэтому и граждане, не находя понимания в местных органах власти, вынуждены искать справедливость и защиту, обращаться в вышестоящие органы. Свыше 70 % вопросов, поступающих из Минской области в адрес Главы государства, Администрации Президента, Совета Министров, Комитета государственного контроля, это вопросы, которые могут и должны своевременно решаться на местах. Всего за день в столице решили проблему, с которой в Смиловичах не могли разобраться несколько лет. Около 100 семей из домов, прилегающих к улице Мелиоративной, порой по несколько дней жили без воды. Даже ради минимальных удобств запускать систему приходилось вручную. Коллективные письма, личные приемы. Вопрос решился за день после электронного письма в облисполком. Теперь на станции современное оборудование и полная автоматика.





Вести диалог с властью и рассчитывать на ее помощь - это право каждого человека

Оно юридически закреплено директивой Президента. Такая форма работы позволяет получать информацию о реальном положении дел на местах, держать руку на пульсе.

Прямая телефонная линия и прием граждан прошел сегодня и в Березовском районе. Проблемные вопросы жителей изучал и помогал решить начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации ПрезидентаГригорий Шлык. Трудоустройство, ЖКХ, наследственные споры. Алла Киселевич обратилась с просьбой о возможном предоставлении арендного жилья. Женщина с двумя детьми оказалась в непростой ситуации. С 2012 года она стоит в очереди на улучшение жилищных условий по месту работы. Вопрос взяли на контроль.

Прямые телефонные линии, личные приемы граждан руководителями всех уровней - только часть работы с населением. Форм достучаться много. Главное, чтобы был неформальный подход

Подключаться к решению проблем зачастую приходится ижурналистам