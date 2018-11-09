Выездные приемы граждан в регионах страны продолжаются

Администрация Главы государства продолжает выездные приемы граждан в регионах страны. Сегодня с 10 до 13 часов в Быховском районе с гражданами встретится заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков. Замначальника управления письменных и электронных обращений Главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Алексей Бабицкий проведет прием в Костюковичском райисполкоме.