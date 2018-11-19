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Выездные приемы пройдут в Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областях
Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах. На этой неделе встречи запланированы в Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областях.
Во вторник помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев проведет прием в Солигорском райисполкоме. 21 ноября в Кличевском райисполкоме жителей региона примет помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, а до этого он проведет прямую телефонную линию. В этот же день в Глубокском райисполкоме личный прием проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк. Встречи пройдут также 22 и 23 ноября. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.
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