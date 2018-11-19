Выездные приемы пройдут в Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областях

Во вторник помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев проведет прием в Солигорском райисполкоме. 21 ноября в Кличевском райисполкоме жителей региона примет помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, а до этого он проведет прямую телефонную линию. В этот же день в Глубокском райисполкоме личный прием проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк. Встречи пройдут также 22 и 23 ноября. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.