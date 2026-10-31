"Выезжаешь из этой черноты и попадаешь в свет" - эвакуированная жительница Алешек

Каждый день умирают люди. Об этом рассказал эвакуированный житель Алешек.

"Мы забыли, что такое хлеб, мы забыли, что такое продукты. Экономишь на всем. Буквально на всем. Варим на дровах. Газа давно нет, света давно нет. Варим на дровах, но их где-то надо брать. Доски берем на месте разбитых домов", - поделилась еще одна жительница.

"Выезжаешь из этой черноты и попадаешь в свет. Свет! Мы его почти не видели. Я еду и все фотографирую. И плачу от того, что у нас этого нет, у нас все черное", - рассказала жительница Алешек.