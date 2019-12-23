Выгодное новогоднее предложение - приобрести жилье в доме "Пекин" в Квартале чемпионов

Мировые стандарты комфорта и выгодные предложения! В доме "Пекин" в Квартале чемпионов столичного строящегося комплекса "Минск-Мир" приобрести квартиру сейчас особенно удобно и выгодно. Застройщик предлагает беспроцентную рассрочку на 10 лет. Предложение действует до конца года. Подробности в сюжете Алексея Потапова.



Выгодное новогоднее предложение от застройщика



25 этажей. 708 квартир. Студии в 35 квадратных метров и даже двухэтажные пентхаусы с террасами. Угловой пятисекционный "Пекин" вырастет здесь уже через несколько месяцев. Стать его жильцом выгодно и несложно, но только до Нового года. 10 лет беспроцентной рассрочки. 30 % - первый взнос. Надо только поторопиться.



Все квартиры в доме - свободной планировки, обустроить жилье можно самому. Лоджии с панорамным остеклением сделают квартиру светлой и просторной и подарят живописный вид на новый район. Просторное лобби в дизайнерском исполнении со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи курьера. Санитарная комната с пеленальным столиком и скоростные бесшумные лифты от лидера рынка OTIS - все это задает высокий тон современному жилью. Органично дополняет приятную картину выгодное расположение. Дом вписан в ансамбль элитного строящегося города в городе "Минск-Мир"- одного из крупнейших в Европе. У самого дома широкие магистральные улицы и строящаяся станция метро "Аэродромная". А внутри квартала школа со стадионом и спортивным городком, детские площадки, велодорожки и зона отдыха. К удобству водителей оборудованы открытые парковки и многоуровневый крытый паркинг в соседнем квартале. Особенно целеустремленные жильцы могут стать обладателями рабочего места неподалеку: вот-вот начнется строительство международного финансового центра Minsk World - центра миллиардных инвестиций.



Все это может приобрести любая семья со стабильным доходом. Главное - успеть! Кстати, многодетным семьям и спортсменам с наградами международного уровня застройщик предлагает скидки. Также они ждут тех, кто заплатит за жилье сразу - собственными или кредитными средствами. А кредиты удобны - срок до 20 лет. Ставка - менее 5-7 процентов.



