Выход за свои пределы и взгляд за горизонт - Король о важной составляющей образования

О Всебелорусском народном собрании и о том, какие тезисы нашли отклик в сфере образования, в программе "Актуальное интервью" рассказал ректор БГУ Андрей Король.

Само выступление главы государства в Послании белорусскому народу и парламенту и все структурные части Всебелорусского народного собрания прошли на одном дыхании, отметил он. "Поймал себя на мысли, что глава государства действительно очень молод, потому что те вещи, которые озвучивали, тот ритм, темп, та синхронность с аудиторией, которые имели место, не оставили равнодушным", - подчеркнул он.

Андрей Король:

"Многие из тезисов, которые были сказаны на ВНС в отношении экономики, сферы образования, нашли отклик. И огромное удовольствие от того, что мы где-то и движемся в этом направлении. В частности, если говорить глобально о подходах к образованию, то это то, что труд должен быть в основе всего обучения и воспитания. Не секрет, что проблемы сегодняшнего мира начались тогда, когда человек стал двигаться по пути легкости бытия. Т.е. меньше двигаться, меньше что-то делать, больше использовать каких-то технических помощников. И все это приводит к определенной атрофии мускулов, которые являются частью познавательной сферы человека, тех же когнитивных способностей".

Актуальное интервью | Андрей Король Послание Президента на ВНС и будущее образования - труд, созидание и новые специальности в БГУ. Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета, делится впечатлениями от выступления Главы государства и рассказывает, как БГУ отвечает на вызовы времени. - Почему труд и преодоление границ - основа воспитания, а "легкость бытия" ведет к потере культурной памяти? - Как БГУ готовит новых специалистов? - Почему иностранцы выбирают белорусское образование? 24.12.2025 15:30

Сегодня ученые, психологи, педагоги бьют тревогу, что человек становится все более и более шаблонен, отметил ректор БГУ. "И чему как ни сфере образования работать над этим. Созидание - это огромный труд, это выход за свои пределы и взгляд за горизонт. Это очень важно. Поэтому, конечно, студенты Белорусского государственного университета восприимчивы к тем предложениям, которые есть, например, по тому, чтобы участвовать в различном студотрядовском движении", - считает он.