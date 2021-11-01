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Выход из красной зоны: все больше отделений больниц переходят на оказание плановой медицинской помощи
Да, такая хоть и постепенная, но все же позитивная динамикапозволяет возвращаться к нормальной жизни и работе в штатном режиме. С переходом на оказание плановой помощи возобновляют в медучреждениях и операции. Ведь для многих пациентовэто жизненно необходимо. Опомощи, которая спасает,Мария Тройнич.
В страхе за свою жизнь Татьяна Бычук живет уже несколько недель. Недавно у женщины случился инфаркт. Врачи предупредили: нужно делать шунтирование, и срочно. Чтобы не давать нагрузку на сердце, боялась лишний раз выходить из дома. А на днях появиласьхорошая новость: в областной клинической больнице отделение кардиохирургии переходит на плановый режим работы. В списке на операцию Татьяна Бычук в числе первых.
Несколько недель отделение кардиохирургии оказывало помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Теперь они выписаны.
В целом по больницеотмечают спад поступления пациентов с COVID-19. Но расслабляться пока рано.
Александр Лукашенко уверен, что коронавирус в Беларуси преодолеют: "Мы лечим своих людей. Стараемся, чтобы эта зараза быстрее ушла. То, что она уйдет, мы на 100% в этом убеждены. Я точно. И я уверен, что мы уйдем от этой болезни". Президент подчеркнул, что анализирует ситуацию, делает выводы, просеивает информацию через сито своих прожитых лет. Также он напомнил, что в Беларуси сохранили базу советской медицины и усовершенствовали ее: "Если бы мы не занимались здравоохранением, мы бы сегодня имели то, что имеют некоторые наши соседи. И то, что происходит на Западе".
Модернизация медучреждений
Помогла врачам в работе и модернизация медучреждений.В Брестской областной больнице процесс обновления не прекращается. На каждом этапедумают на перспективу. Так, 5 лет назад провели реконструкцию инфекционного отделения. Когда мир еще не знал о коронавирусе, в больнице приняли однозначное решение: у каждого пациента должна быть кислородная точка. Укомплектовали кислородом и кардиохирургическое отделение.
Мы предусматривали сразу подвод кислорода к каждому пациенту. Поэтому были сделаны консоли. Здесьи воздух, и вакуум, и кислород - все, что необходимо для пациента.
Борьба с COVID-19
Сегодня стационар областной больницы может принятьболее 300 пациентов с коронавирусом. В красной зоне пока находится пять отделений. По прогнозам врачей, уже через пару дней на одно станет меньше.
Некоторые отделения клинической больницы не останавливали оказание плановой медицинской помощи с момента распространения коронавирусной инфекции. Например, отделение офтальмологии и ортопедии. Правда, есть ограничения. Кроме того, что каждый пациент должен сдать тест на коронавирус (это обязательно), само время пребывания в стационаре сократилось.
Отделение офтальмологии рассчитано на 45 человек. Здесьделают диагностику и сложные операции пациентам со всех уголков региона.
У меня воспалительный процесс. Мне очень важно получить сейчас своевременную помощь. Мне не отказали в лечении, я вовремя попала сюда.
Пациентов мы принимаем в полном объеме. Все палаты у нас в основном трехместные, это дополнительный плюс, что нет кучности пациентов. И проводим постоянно профилактическую работу, объясняется, чтобы близко не контактировали.
К привычной работе вернулся и второй хирургический корпус Витебского областного онкодиспансера. Накануне здесь провели полную дезинфекцию. Теперь пациенты смогут получить высокотехнологичную плановую помощь. Современное оборудование, оперблок, лаборатория- в этом году в корпусе завершилась и модернизация.
У нас индивидуальный подход, мы индивидуально составляем график обследования, план операций. Стараемся делать инвазивные операции, чтобы как-то повлиять на COVID-19 и в условиях пандемии дать максимальный шанс пациенту на выздоровление.
Комплексная диагностика
В условиях непростой эпидобстановки на помощь медикамприходят и их коллеги из вузов. В Гомельском медуниверситете открылся диагностический центр. Здесь проводят комплексную проверку состояния легких. Сюда обращаются пациенты с подозрением на COVID-19, с подтвержденным диагнозом, а также с остаточными явлениями в легких после коронавирусной пневмонии. Чтобы не перегружать больного рентгеном, в центре используют щадящие методы диагностики: спирометрию, пульсоксиметрию с дыхательными тестами и УЗИ легких
Во всем мире ультразвуковое исследование легких очень положительно себя зарекомендовало, специфичность и чувствительность составляет более 90 % с учетом того, что нагрузки на пациента нет никакой. Информативность достаточно высокая, методпозволяетдостаточно быстро определять изменения в легких.
Для медиков сейчас важна любая помощь. А каждая свернутая красная зона -как промежуточная победа в борьбе с инфекцией.
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