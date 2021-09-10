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Выходные дни в Беларуси будут по-летнему жаркие и солнечные

Беларусь ожидают по-летнему жаркие и солнечные выходные. Днем в субботу и воскресенье будет до плюс 27. Ночью - от 6 до 13 тепла. В отдельных районах возможен слабый туман.

На предстоящей неделе температура вернется к своей климатической норме. Местами по стране пройдут кратковременные дожди.


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