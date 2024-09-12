Вымочки и плужные подошвы - как в сельских хозяйствах Беларуси борются с проблемами почв

По мнению специалистов, технология безотвальной обработки почв необоснованно мало используется в белорусских сельхозпредприятиях. Хотя, по сути, это успешная ликвидация переуплотнения почвы.

И там, где применяется специальная глубинная вспашка, можно исключить потери в урожае.

Государственная сельхозакадемия в Горках ежегодно выпускает свыше 2 тысяч специалистов, в том числе и для АПК, одна из главных задач которого - как можно больше отдачи получить от земли.

Земледелие - это наука, отнесенная в Беларуси в ранг приоритетной. Ведь от того, насколько урожайными будут поля, совершенной переработка, зависит продовольственная безопасность страны.

Решение проблемы вымочек

Важно научить, но еще более важно уже в работе на всех этапах соблюдать технологию производства сельхозпродукции. Мелочей здесь не бывает. Так и с бичом полей - вымочками. Вода скапливается на отдельных участках, образуются похожие на "блюдца" выемки. Тому есть причина, но и существует от них панацея. Она успешно отработана на белорусских землях.

Алексей Мастеров, завкафедрой Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Применение вспашки почвы несет за собой такую проблему, как образование плужной подошвы. Для того чтобы разуплотнить почву, убрать подошву, желательно раз в пять лет проводить разуплотнение подошвы. Т. е. глубокое рыхление или глубокое чизелевание. Тогда мы возвращаем те уровни воздушного и водного питания, которые необходимы растениям".

Такую профилактику успешно освоили сельхозпредприятия страны. Например, в агрокомбинате "Заря" без обработки почвы специальными глубоко проникающими агрегатами не проходит ни одна кампания. В этом году такая техника задействована и на посеве озимых.

Экономия ресурсов людей, техники и времени - важно, ведь агрономические сроки никто не отменял.

"Данная технология достаточно затратная в плане первоначальной закупки техники. В дальнейшем технология полностью окупается. Если посчитать по площади, обрабатываемой за смену данным агрегатом, то он заменяет три трактора и два культиватора. Увеличили объем производства при покупке этого агрегата в два раза", - рассказал заместитель гендиректора по растениеводству агрокомбината "Заря" Евгений Селюгин.