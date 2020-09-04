Вынесен приговор по делу о договорном матче

Четверо хоккеистов "Динамо-Молодечно" признаны виновными в покушении на получение денег за подставной матч, а также за хранение и распространение порнографии. Вердикт вынесли сегодня в Минске.



Напомним, о договорном матче стало известно в ноябре прошлого года после игры молодечненцев с Могилевом. Тогда явный фаворит уступил более слабому сопернику. Когда матчем заинтересовались сотрудники ГУБОП, его участники стали давать показания. Оказалось, что за слитую игру им обещали миллион российских рублей. Изначально в деле фигурировали семь фамилий. Впрочем, позже следствие переквалифицировало статус троих из них, и перед судом предстали Сырей, Шелег, Устиненко и Иванов. Приговор в законную силу еще не вступил, у сторон есть время, чтобы обжаловать его в апелляционные сроки.



