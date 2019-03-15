Вынесен приговор по громкому делу о коррупции в сфере ЖКХ

От четырех до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества: приговор по громкому делу о коррупции в сфере ЖКХ вынес сегодня Могилевский областной суд. На скамье подсудимых - восемь человек. Напомним, ход делу был дан в мае 2017 после задержания бывшего главы Могилевского жилкомхоза. Тогда же была вскрыта масштабная преступная схема, которая охватила тридцать районов страны. По ней предприятия ЖКХ закупали у частника оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству составил свыше шестисот пятидесяти тысяч рублей. Также часть ущерба обвиняемые должны будут возместить жилкомхозам, которыми они руководили ранее.