Вынесен приговор бывшему ведущему телеканала "Беларусь 1"

Минским городским судом оглашен приговор по уголовному делу бывшему тележурналисту "Беларусь 1" и его подельникам, пишетsb.by.

Дмитрий Лукша

осужден к

4 годам

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 500 базовых величин (16 000 рублей);

Полина Половинко

осуждена к

2 годам 6 месяцам

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин (3 200 рублей);

Константин Никаноров

осужден к

3 годам

ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 100 базовых величин (3 200 рублей);

Денис Яровский

осужден к

1 году 6 месяцам

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин (3 200 рублей).

Обвинялась беглянка по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), части 1 статьи 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), части 3 статьи 361 (Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) УК РБ. Судебная коллегия приняла решение приостановить производство по делу в отношении Яровской и объявить ее в розыск.

Дмитрию Лукше, ранее работавшему на БТ, были предъявлены обвинения по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), статье 369-1 (Дискредитация Республики Беларусь) УК РБ.

Его жена, Полина Половинко, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 342, частью 6 статьи 16 и статьей 369-1 (Пособничество в дискредитации Республики Беларусь) УК РБ.

Константин Никаноров - также пособничество в дискредитации нашей страны (часть 6 статьи 16 и статья 369-1 УК РБ).

Денис Яровский находился под подпиской о невыезде. Ему, как и всем подельникам, было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (часть 1 статьи 342 УК РБ).

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Дмитрий Лукша до задержания работал внештатным корреспондентом казахстанского телеканала "Хабар 24". С ноября 2021 года по март 2022 года с Половинко и Никаноровым он снимал репортажи о происходящем в Беларуси для "Хабар 24" и других иностранных каналов. Сюжеты ряда таких репортажей были постановочные и содержали откровенно негативную и недостоверную информацию о ситуации в Беларуси - дефицит товаров в магазинах, бедственное положение беженцев, проживающих в стихийном лагере на территории Беларуси, роль Беларуси в спецоперации РФ в Украине.

Обвиняемая Половинко, супруга Лукши, принимала участие в создании дискредитирующих Беларусь сюжетов, иногда в качестве объекта съемки. В частности, в сюжете о положении беженцев Половинко, скрыв лицо, изображала беженку из Сирии, которая находится в бедственном положении в стихийном лагере беженцев на территории Беларуси. Никаноров принимал участие в создании видеоконтента в качестве оператора и специалиста по монтажу.

Кроме того, все обвиняемые принимали активное участие в протестных акциях в 2020 году.