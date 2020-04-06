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Вынесено предупреждение за распространение ложной информации о коронавирусе

Вынесено предупреждение за распространение ложной информации о коронавирусе

В сетевом издании media-polesye.by 4 апреля 2020 г. была размещена публикация "Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района. Пока она в Минске, в местной больнице умер ее муж".

В ходе проверки было выяснено, что в данной публикации содержалась недостоверная информация о смерти пациента, распространение которой способно причинить вред государственным и общественным интересам.

В связи с этим владельцу сетевого издания media-polesye.by вынесено письменное предупреждение о нарушении требований статей 4 и 49 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Министерство информации осуществляет ежедневный мониторинг интернет-ресурсов на предмет распространения недостоверной информации об эпидемиологической ситуации в стране и считает недопустимым публикации ложных сведений.

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