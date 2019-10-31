Вынужденная мера. МАРТ устанавливает предельную торговую надбавку на гречку

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси устанавливает предельную торговую надбавку на гречку. С завтрашнего дня - 25 %. Это средняя на сегодня величина в магазинах. Решение направлено на предупреждение необоснованного роста цен и недопущение дефицита крупы на внутреннем рынке. В последнее время ленты новостей пестрят повышением стоимости гречки в России, сказался неурожай и сокращение посевных площадей. Потребность нашего рынка - 20 тысяч тонн в год. Практически 40 % мы обеспечиваем сами. Остальное завозим. В МАРТ создана рабочая группа, проводятся постоянные встречи с импортерами и торговыми сетями, мониторятся цены в магазинах.