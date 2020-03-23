Выписаны из больниц уже 22 белоруса. Минздрав о ситуации с COVID-19 в стране

22 белорусских пациента, которые перенесли коронавирус, выздоровели.Это сегодня сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан. По ее словам, еще 59 белорусов продолжают лечение. Под медицинским наблюдением остаются 1100 человек - это так называемые контакты первого уровня пациентов с COVID-19 и 8800 контактов второго уровня.



Беларусь вошла в топ-10 стран с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус. Это имеет решающее значение для ранней диагностики и безопасности людей. С 23 января в нашей стране провели более 21-й тысячи тестов. Это больше, чем в США, Франции и Японии. На первом месте в топе Китай и Южная Корея.





Белорусские больницы обеспечены всем необходимым оборудованием

В случае роста заболеваемости белорусские больницы обеспечены всем необходимым оборудованием. По данным Минздрава, в Беларуси на 100 тысяч человек приходится 23 аппарата ИВЛ, в случае серьезного развития ситуации медики готовы задействовать еще наркозно-дыхательные аппараты. Для сравнения, в США на 100 тысяч человек аппаратов ИВЛ 18, в Великобритании - 12, в Италии чуть больше 8.

Елена Богдан, замминистра здравоохранения Беларуси: