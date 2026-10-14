Выплаты, льготы, социальные гарантии: как в Беларуси поддерживают семьи с детьми

Расти и развиваться семьям помогает государство. В Беларуси создана одна из самых разветвленных систем поддержки.

Единовременные выплаты предусмотрены уже при рождении ребенка. Более 5,3 тыс. руб. на первенца, на второго и последующих - свыше 7,4 тыс. руб. При этом находиться в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком один из родителей может до 3 лет. Финансовая поддержка предоставляется в виде ежемесячного пособия. Оно привязано к бюджету прожиточного минимума, размер которого пересматривается несколько раз в год.

Отдельный блок мер действует для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Особое внимание - многодетным семьям. Для этой категории предусмотрены дополнительные льготы, жилищная поддержка, семейный капитал: более 35 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей.