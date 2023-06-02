Выполнение поручений Президента по здравоохранению взято на особый контроль

Президентом сегодня подписано распоряжение "О повышении эффективности работы системы здравоохранения". Документ стал результатом прошедшего у главы государства резонансного разговора по проблемам отечественной медицины.

Недостатки в работе лечебных заведений вскрылись после масштабного мониторинга специальной межведомственной группой, Комитетом госконтроля и Генпрокуратурой.Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки подготовить дорожную карту решения проблем.

Дедлайн обозначен. Нарушения нужно устранить до 1 января. Но уже сейчас и медицинская вертикаль, и местные органы власти должны активно включиться в работу по ликвидации недостатков. Суть требований Президента в простом: за высокими технологиями (что, несомненно, важно) видеть людей. Сконцентрироваться на рутинной помощи пациентам, особенно в деревнях и агрогородках.

Настоящей "адреналиновой встряской" на прошлой неделе стало совещание по медицине у Президента. Заслуги наших врачей и самоотверженную работу в пандемию никто не отменяет, но закрыть глаза на вопиющие факты Александр Лукашенко не мог. После тотальной ревизии специальная рабочая группа пришла к неутешительным выводам, которые подтвердили и госконтроль, и Генпрокуратура. Хоть все задачи наше здравоохранение выполняет, запас прочности есть, но и проблем хватает - от банального бардака и антисанитарии до серьезных организационно-управленческих просчетов.

В качестве острой проблемы глава государства обозначил доступность и качество медицинской помощи на селе. "Я вам никогда за село не прощу. Никогда! Запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок", - подчеркнул белорусский лидер.

"Закрывайте, оптимизируйте, никто не против, - сказал глава государства. - Но вы же сначала комплексы на колесах завезите, которыми вы хотите заменить ФАПы (речь о передвижных медицинских комплексах - прим. ред.), а потом закрывайте". А что касается аргумента об экономии финансовых средств за счет оптимизации ФАПов, то Президент заметил, что затраты на их содержание не настолько велики, раз штат сотрудников там совсем невелик. "И что, нам так дороги эти ФАПы? Один человек ходит, фельдшер", - сказал Александр Лукашенко.

"Немедленно разберитесь! Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова - прим. ред.), Вы контролируете эту сферу, подключитесь", - поручил глава государства.

На примере России, где поначалу закрыли подобные медучреждения на местах, а потом осознали ошибочность таких решений и пытаются их теперь вернуть, Александр Лукашенко еще раз обратил внимание, что оптимизация должна быть хорошо обдуманной: "Они позакрывали, а сейчас пытаются героически обратно вернуться. Мы что творим? Разберитесь. ФАПы, участковые больницы… Там же наши люди живут".

Важное требование Президента - усилить качество и доступность медпомощи на периферии. Подвиги - это хорошо, их действительно немало (врачи проводят уникальнейшие и сложнейшие операции), но рутину-то никто не отменял. В первую очередь поручено навести порядок в лечебных заведениях – от ФАПов до больниц.

Причем делать это будет Минздрав рука об руку с местной властью. В Узденском районе помощь жителям небольших деревень оказывают в 6 амбулаториях. Есть мобильный передвижной комплекс и 18 ФАПов. Этот, например, в деревне Присынок.

Здание планировалось закрывать, однако нами совместно с районным исполнительным комитетом было принято решение, что население не должно страдать. Было принято решение произвести текущий ремонт помещений и, как видите, здесь созданы все условия для того, чтобы и медицинские работники чувствовали себя комфортно, и пациенты: новая плитка, стены, потолок, пол, отопление, коммуникации. Все сделали, стеклопакеты поставили, мебель закупили новую, ростомеры, кардиограф, новые весы медицинские, оснастили всеми необходимыми лекарственными средствами, которые нужны для населения. Все, что нужно, все здесь имеется. В распоряжении Президента прописана и реакция на все, что обсуждали во время непростого разговора по медицине. Пристальнее посмотрят на платные услуги – они не должны зашкаливать. Скорректируют порядок диспансеризации. Здесь важно, чтобы без формального подхода. Сократят сроки ожидания диагностических исследований. Попросту говоря, если МРТ вышел из строя, то нужно перенаправлять людей, а не ждать у моря погоды. Долгого ожидания высокотехнологичных операций тоже быть не должно. В листе ожидания на замену тазобедренного сустава почти 14 тыс. человек - это такое эхо пандемии. Пусть и не все решаются в итоге на операцию, но чтобы помочь каждому пациенту до конца года, нужны решения. Дмитрий Степанец, заместитель главврача Узденской ЦРБ

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:

Сейчас основная проблема - эндопротезы. Следует понимать, что эта проблема не только наша. Проблема во всем мире. В течение 2 ковидных лет все заводы-производители стояли. Сейчас, когда пошла волна обращений граждан, тот же самый отложенный спрос, который и за рубежом существует. Эти заводы работают с удвоенной, утроенной нагрузкой. За 2022 год нами имплантировано больше 8 тыс. эндопротезов. При этом план по тазобедренному суставу был выполнен на 106 %, по коленному суставу - на 120 %. Нами определен 21 межрайонный центр по протезированию крупных суставов. В республике 45 клиник могут протезировать тазобедренный сустав, 16 клиник - коленный сустав. В 2022 году дополнительно к протезированию коленного сустава присоединились Молодечно и Борисов. Важный аспект - образовательный. На данный момент в республике 245 врачей травматологов-ортопедов владеют передовыми методиками протезирования крупных суставов. За прошлый год и за 4 месяца этого года на базе образовательного центра РНПЦ травматологии и ортопедии нами обучено 96 ортопедов-травматологов. До конца года планируем получить еще 52. Среди негатива, который то и дело отмечают пациенты, особенно в регионах - очереди и невозможность оперативно попасть к нужному специалисту. Так, к стоматологу детей поликлиники Лидской центральной районной больницы записывали только два раза в месяц. Дозвонился до 10 утра - талон получишь. Нет, жди еще две недели.

Елена Савченко, главный государственный инспектор Лидского межрайонного комитета госконтроля Беларуси:

Ввиду недостатка укомплектованности кадрами возникают сложности в доступности и, я думаю, качестве оказания стоматологических услуг, именно детских стоматологических услуг. Дмитрий Степанец, заместитель главврача Узденской ЦРБ

На все отделение один врач-стоматолог и тот на полставки. По штату положено пятеро. Справляться с потоком посетителей помогают фельдшеры. Возникают периодически сложности. В один день принимают до 50 человек, хотя положено 20. Все должно измениться уже в августе. На вакантные должности придут молодые специалисты. Т.е. ждать до Нового года в Лиде не будут.

Юлия Скрипская, заведующая детской поликлиникой Лидской ЦРБ:

Мы структуру записи пересмотрели, сейчас она ведется ежедневно. У нас имеется дефицит кадров, имеется вакантная ставка фельдшера зубного, а также две врачебные ставки. Один специалист находится в декретном отпуске. С целью решения кадрового вопроса Лидская ЦРБ постоянно подает заявки на распределение молодых специалистов. С августа к нам планируют приехать 3 специалиста. Объективно вопросы с кадрами есть. Особенно остро это чувствуется на селе. Поэтому нужны дополнительные меры по решению проблемы нехватки медиков. Качество их подготовки нужно повышать и содействовать закреплению на рабочих местах. Чтобы мотивировать, будет пересмотрен порядок начисления зарплаты с увеличением доли должностного оклада.

Дмитрий Степанец, заместитель главврача Узденской ЦРБ

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

После совещания на прошлой неделе у главы государства мной создано распоряжение, в рамках которого мы разработали дорожную карту. Это, по сути дела, совершенствование нашего образовательного процесса университета. Уже проведен расширенный совет университета, в понедельник проводим расширенный совет ректората и расширенный совет университета с приглашением всего профессорско-преподавательского состава всех начальников структурных подразделений, где мы будем обсуждать все современные подходы совершенствования образовательного процесса. Буквально за эту неделю уже пересмотрено более 50 % существующих наших программ. По щелчку пальцев все проблемы не решишь, но работа по устранению недостатков началась сразу. Как говорится, процесс пошел. Устранять негатив заинтересованы все, ведь в поликлинику в конечном итоге ходят все - прокуроры и контролеры. Дмитрий Степанец, заместитель главврача Узденской ЦРБ

Хочу отметить, что уже проводится работа по устранению выявленных нарушений. Например, в Белыничском районе Могилевской области уже налажено проведение скрининга и маммографии - очередь снизилась в два раза, также в Рогачевском районе увеличили интенсивность работы. МРТ работает теперь 24/7, тоже очередь снизилась в два раза в поликлиниках города Минска. Было установлено неправильное определение времени работы врачей-терапевтов, нарушение устранено и практически на 20 % увеличился прием граждан. И по риторике главы государства уже после медицинского совещания было заметно, что градус внимания к сфере здравоохранения он снижать не намерен. К теме вернулись и при назначении местных руководителей. Медицина в районе - их вотчина тоже. Юлия Авхукова, начальник главного управления Комитета госконтроля Беларуси

"Вопросов, которые вас не касаются, там нет. Школы - ваши, дома культуры - ваши, спортивные объекты - ваши, больницы (на злобу) - тоже ваши. Чтобы не получилось, как в Узде, по-моему. На совещании я недавно сказал, что комиссия проедет в те больницы, где уже были. И что вы думаете? Заехали в Узду - а там еще хуже, чем было первоначально. Это никуда не годно.

Заехали в Узду и мы. Первый шаг на территорию местной больницы - и попадаем на "мини-стройплощадку". За "медицинский апргейд" взялись комплексно. После бодрящего приезда межведомственной группы. Учреждение нуждается в текущем ремонте, база устарела. А еще - вопросы к санэпидрежиму и кадровый дефицит. Дело в том, что на несколько месяцев больница фактически осталась без руководства. Вакантную должность главврача занял Александр Дрейчук. В ближайшее время ждут специалиста УЗИ, а также врачей в хирургическую службу.

Александр Дрейчук, главврач Узденской ЦРБ:

Необходимо полностью пересмотреть систему работы нашего учреждения для того, чтобы это соответствовало стандартам. Вот это основная работа, которая будет проводиться целенаправленно. От этого зависит качество оказания медицинской помощи на современном оборудовании. Когда все приведется в соответствующее состояние, медицинским работникам будет гораздо легче работать, они будут отдавать себя своей профессии и оказывать помощь населению Узденского района. На сегодняшний день мы сплотились, мы работаем, все будет хорошо. Кроме этого, для современного оборудования формируют "корзину закупок". Ответственность за состояние районной или областной больницы, за матбазу, так сказать, и на райпреде, и на губернаторе персональная. Здоровье людей - это общая ответственность. Юлия Авхукова, начальник главного управления Комитета госконтроля Беларуси

Наша больница, которую мы должны и просто обязаны сделать. Сегодня исполком принимает все максимальные меры для того, чтобы все недостатки устранить и выделить максимально средств из бюджета, который был сформирован еще в предыдущем году, и устранить все недостатки и сделать нашу больницу еще лучше. Уже проводится объявление закупок на ремонт реанимационного отделения. Я уверен, что в ближайшее время, буквально в течение нескольких месяцев, эти недочеты будут устранены. Дмитрий Колос, председатель Узденского райисполкома

В списке поручений также - активизироваться по разработке новых лекарств, расширять производство собственных препаратов. Это залог нашей лекарственной безопасности. В общем, работы хватает. В том числе и для межведомственной группы - ее не распускают. Свой мониторинг она продолжит, в том числе и за тем как снимают проблемы.

Юрий Горбич, замминистра здравоохранения Беларуси:

В тех местах, в которых было, наверное, не очень хорошо и ситуация, которая была ниже среднего уровня, понятно, что там динамика будет виднее, потому что выйти на средний уровень, когда у тебя он низкий, достаточно просто, а вот подняться со среднего и выше требует гораздо больших усилий. Более сложных подходов к исправлению того, что было, в том числе завязанных на материально-технических снабжениях, каком-то оборудовании, каких-то материалах или строительных вещах. Дедлайн для решения всех проблемных вопросов есть - 1 января. Но этот не тот случай, когда стоит откладывать все на последний день. Ликвидировать недостатки нужно уже сейчас! Координировать работу будет вице-премьер Игорь Петришенко. Помощнику Президента Александру Косинцу поручено взять на личный контроль аккредитацию медорганизаций и эффективность медицинских университетов. Контроль - за КГК и Генпрокуратурой. Дмитрий Колос, председатель Узденского райисполкома