Выполнено поручение Президента: в Старобине наладят производство респираторов

И вот еще одна задача, которая на особом контроле Главы государства - это увеличение производства респираторов в нашей стране. Наладить выпуск необходимой продукции премьер-министру Сергею Румасу поручил Александр Лукашенко.

В минувший четверг на встрече со специалистами системы здравоохранения Президенту показали респираторы, которых не хватает в стране на данный момент. Закрыть потребности Беларуси в них и полностью отказаться от импорта - решение категоричное и жесткое. Срок правительству был также поставлен жесткий - неделя.