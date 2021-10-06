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Выполнение заявок на 115.бел под особым контролем руководства Минска
Ремонт тротуаров, обустройство пандусов и детских площадок - выполнение этих и других заявок на сайте 115.бел под особым контролем руководствабелорусской столицы. Ситуацию по каждому району рассмотрели во время рабочей встречи в мэрии.
Так, чаще всего минчане обращаются с вопросами благоустройства и санитарного содержания территорий. В топе заявок также общестроительные и дорожные работы, электроснабжение и отопление. Кстати, только в сентябре поступило почти 116 тысяч заявок. Выполнено более 111 тысяч.
Решения разработали по каждой заявке. Определили и сроки выполнения. Например, обрезку деревьев (в связи с технологиями) завершатдо декабря.
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