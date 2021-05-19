Выполнены четыре главных параметра прогноза социально-экономического развития из шести

Из шести главных параметров прогноза социально-экономического развития за квартал выполненычетыре. Прибавляет экспорт, сальдо внешней торговли положительное. В аутсайдерах - доля инвестиций в ВВП и цены на социально-значимые товары. Сейчас рассматривается возможность отмены жесткого регулирования, чтобы не допустить сужения ассортимента товаров на полках магазинов. На внутреннюю ситуацию влияет рост мировых цен на продукты. Но при этом важно и не допустить необоснованных скачков в стоимости. Особое внимание - социальной сфере.