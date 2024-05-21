Выполнить испытания и ремонт водопроводных сетей за 10 дней. В столице стартовал сезон отключения горячей воды

Выполнить испытания и ремонт водопроводных сетей Минска за 10 дней. Ускорить процесс, чтобы укладываться в такой срок, планируют профильные специалисты.

В столице стартовал сезон отключения горячей воды. За год запланировано заменить более 100 км сетей. Постепенно всю столичную систему водоснабжения заменят на более современную и долговечную. Подробности в сюжете Ильи Цветкова.

Рукоятка смесителя в красном режиме, включаем подачу воды, а вода не течет. Это значит, что в столице стартовал сезон отключения горячего водоснабжения. В деталях проведения плановых работ и в том, как минчане справляются с временным отсутствием горячей воды, будем разбираться.

С приближением календарного лета город постепенно переходит в режим временного отключения горячей воды. Информация о микрорайонах и улицах и о точных датах проведения работ на этих участках уже есть на сайтах ЖКХ и Минскэнерго.

В помощь кастрюли и чайники - это старый добрый способ обеспечить себя горячей водой в межсезонье. Новый тренд на мобильные системы нагрева. Вариантов автономных бойлеров несколько. Как полноразмерные, так и проточные в формате мини. Кристина Рабушко в этом году приобрела и тестирует сразу два устройства.

"Дома у нас установлен бойлер на 30 литров. На даче поставили проточный водонагреватель", - рассказала жительница г. Минска Кристина Рабушко.

Принять водные процедуры в сезон ремонта теплосетей можно и в городских банях. В это время спрос на их услуги возрастает.

Мы традиционно в этот период года фиксируем рост посещений нашего оздоровительного комплекса. Пользуется спросом парильное отделение, русская и финская бани, джакузи. Григорий Астапович, начальник банно-оздоровительного комплекса "Баня № 1" г. Минска

Отключение подачи горячей воды происходит автоматически из центрального пункта управления. После этого специалисты Минских теплосетей приступают к активным ремонтным работам. Сначала мониторят состояние подземных коммуникаций, а затем устраняют повреждения труб. Раньше на все эти манипуляции отводилось 2 недели, сейчас подачу горячей воды могут возобновить и через 10 дней.

Когда зимой, допустим, ликвидировали повреждения, мы четко знаем, что этот участок в технически неудовлетворительном состоянии и требует определенной замены. К этому мы заранее готовимся. Когда по большому счету нет таких вопросов, которые требуют вмешательства и замены, то срок отключения горячей воды минимальный. Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго"

В так называемом мягком для потребителей, то есть ускоренном режиме, специалисты будут работать от 10 до 13 суток. За первый квартал 2024 года уже заменили или отремонтировали более 25 км трубопровода. Всего в планах до конца года обновить 105 км сетей.

Всего же общая протяженность трубопровода в Минске - 4 тыс. км. В программу ежегодного ремонта подземных коммуникаций входит и постепенная замена чугунных труб старого образца на современные, предварительно изолированные.

"Это те же трубопроводы, которые применялись ранее, только в другом исполнении. Используется другая изоляция, другие подходы, методы контроля. Там есть проводники, которые даже при малейшем запотевании показывают это, и мы можем вовремя отреагировать", - отметил Андрей Жешко.