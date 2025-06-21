Выползов: Беларусь и Россия сегодня вместе плечом к плечу на мировоззренческой передовой

"Я уже несколько дней работаю на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и вижу, что тема Великой Отечественной войны, тема победы проходит красной нитью. Здесь логотип "80-тилетие Победы. Родина-Мать" на каждом стенде. И в этом плане Беларусь и Россия звучат в единой связке как страны, которые борются с фальсификацией истории, которые хранят память, эти знания передают молодым поколениям".

"Очевидно, что сегодня наш идеологический противник буквально физически переписывает историю, меняет смыслы. Все это переформатирование он направляет нашим детям, нашему будущему поколению, поскольку границ для информации сегодня не существует. И в этой связи вопрос стоит ребром: либо мы защитим наших детей, наше будущее, либо мы капитулируем. Но, как известно из истории, капитуляция - это не про нас. И Беларусь, и Россия сегодня вместе плечом к плечу на мировоззренческой передовой. Да, сложно, идет борьба, но победа будет за нами", - уверен политолог.