Выпуск импортозамещающей продукции в Беларуси по итогам 2025 года достиг 30 млрд долларов

Ежегодно десятки белорусских производителей замахиваются на выпуск новых для себя и для страны продуктов. На кону большие риски, время, деньги и понимание - получиться может не все, но тем более значимый результат, если о полученной продукции замолвит слово потребитель, мол, она не уступает зарубежным аналогам.

Каково это, когда производитель вынужден закупать запчасти только за границей? Санкции лишь обострили эту зависимость. Об этом могут рассказать многие белорусские заводы, как и о том, что в последние годы бизнес поднажал в развитии, ведь, если не сделать комплектующие своими силами, можно вообще остановить конвейер.

Андрей Примако, директор предприятия по производству техники и оборудования:

"Это конвертерная головка, которую мы в прошлом году и заготовили, - первый экземпляр. Мы собрали полностью из запчастей собственного производства в металле, тут только некоторая гидравлика импортная, а остальное все нашего производства. Для страны, я думаю, что на сегодняшний момент это довольно уникальный пример. Можно ее использовать для замены на действующих машинах вместо импортных харвестерных головок, которые используются на харвестерах".

Андрей Примако, директор предприятия по производству техники и оборудования

И она одна такая, опытный белорусский образец в единственном в стране экземпляре. На заводе скажут: год работы, сложный механизм, специфичные материалы, филигранная сварка, ручной труд - это объясняет, почему многие компоненты в лесных машинах уже освоены, а харвестерную головку производить своими силами не торопились. "Слишком сложно", - скажет руководитель, у которого за спиной многолетний бэкграунд на главном заводе Беларуси по производству лесной техники. Но сложно не значит невозможно.

На заводе объясняют: машина в лесу работает головой. Харвестерная головка - главный рабочий инструмент. Ее задача - быстрая и точная обработка древесины, а в итоге - высокая производительность труда на лесосеке. Долгие годы белорусские заводы закупают комплектующие напрямую из Европы, но экономические войны сначала приводят к задержкам поставок, а после - и вовсе отказу работать с белорусскими компаниями.

"Сложнее всего на начальном этапе было отсутствие полного парка оборудования у нас. Мы начинали с небольших универсальных станков. Было необходимо более сложное высокотехнологичное оборудование, чтобы получать высокую точность, высокие квалитеты в запасных частях, поэтому мы максимально быстро технически перевооружились и увеличили объем производства практически в два, а то и в три раза по сравнению, к примеру, с 2022 годом", - отметил Андрей Примако.

Теперь, когда лесхозы просят помощи в ремонте техники, комплектующих не приходится ждать месяцами. В арсенале сотни видов собственных деталей: от простых до самых сложных. Все для того, чтобы не ставить на паузу работу лесных помощников.

Впрочем, частник готов помогать не только лесной отрасли. Например, прототип машины, готовый побороться с заморозками, которые по весне стали настоящим бичом агрария: того и гляди, загубят урожай, но такая техника умеет обогреть в морозы.

По словам Андрея Примако, мороз распределяется по почве на небольшой глубине - до метра. Морозозащитная машина будет забирать теплый воздух сверху и распределять его по большой поверхности почвы, тем самым защищая от заморозков.

Морозозащитная машина

Пока это тоже пилот - опытный образец, новый для страны машины, готовый в будущем заехать в белорусские сады, чтоб никакие холода не испортили мечты аграриев о богатом урожае.

Как же белорусский производитель улучшает качество жизни белорусов? Об этом расскажут в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник" - это уникальная инновационная площадка, где сплетаются образование, наука и производство.

Что получается из этого тандема? Например, эндопротезы коленного сустава. Качественные, конкурентоспособные, главное - свои. От идеи до серийного производства здесь прошли путь длиною в 10 лет, чтобы белорусы тоже могли идти к своим мечтам без боли.

Георгий Вершина, гендиректор научно-технологического парка БНТУ "Политехник":

"Это очень длительная процедура, поскольку человек - это живой организм: если что-то в нем приживается, оно должно быть вечно. Этот процесс настолько объемный, значимый, но нам удалось его решить. Правда, по сроку - примерно 10 лет. Сегодня есть, чем гордиться за страну, она оказала содействие, очень большое. Это инновационный проект. Мы им гордимся. На сегодняшний день уже разрабатывается третий вариант. Мы умеем наносить покрытие, в частности нитридом титана, он повышает долговечность в разы".

Георгий Вершина, гендиректор научно-технологического парка БНТУ "Политехник"

Еще несколько лет назад белорусы ждут очереди на замену коленного сустава от 3 до 5 лет - целая вечность, когда каждый шаг дается через боль. Но сегодня сократить ожидания удалось кардинально, в среднем до трех месяцев. В помощь - белорусские протезы.

Сегодня треть имплантов, используемых медиками, - собственного производства. За 2025 год изготовлено более 5 тыс. комплектов. Это всегда спокойствие для пациентов, что медизделие приедет в срок и операция пройдет по плану.

А всего по итогам 2025 года в стране выпустили импортозамещающие продукции на 30 млрд долларов - это и промышленные гиганты, и предприятия малой и средней руки. У последних уже треть объемов импортозамещения, и эти масштабы растут.

А чтобы подстегнуть компании, придуман специальный конкурс: уже третий год в Беларуси награждают тех, кто делает хороший белорусский продукт.

Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

"Наша задача не только оценить и поощрить в рамках конкурса тех, у кого лучшее качество, сроки и условия, но мы оказываем финансовую поддержку и субъектам малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний момент в Фонде можно получить финансовую помощь в виде льготных займов либо льготного лизинга по 12 различным финансовым продуктам, где есть возможности взять займы от 6 до 10 % на долгий срок. Есть спрос на эти виды поддержки. В прошлом году мы больше 40 млн новых проектов поддержали на сумму больше 40 млн. В этом году мы видим спрос увеличился практически в 1,5 раза, поэтому, скорее всего, мы выйдем на сумму больше 60 млн".

Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей

Примечательно, что по итогам 2025 года заявилось порядка 60 компаний, кто продолжает в стране большое дело импортозамещения: генерирует проекты, не боится пробовать, делает свой продукт и делает это хорошо, вкладывается в экономику региона и страны и убеждает других: нужно любить белорусское - свое, ведь любить свое несложно.