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Выпускник минской гимназии: Эти 11 лет были очень волнительные
12 июня особенный вечер для юных белорусов - по всей стране проходят выпускные балы. В 2026 году - в новом формате.
Сначала - вручение аттестатов на базе школ (их получат более 58 тыс. выпускников), дальше - развлекательная программа.
Прощай, школа!
В минской гимназии № 25 выпускаются 76 человек, из них 6 - золотые медалисты. Слова благодарности звучат от родителей и учителей.
Со съемочной группой "Первого информационного" вчерашние школьники поделились впечатлениями.
"Эти 11 лет были очень волнительные. С 1-го по 11-й класс ты учился, и вот выпускные экзамены, ты очень-очень волнуешься. Приходишь, у руки дрожат, не знаешь, что писать. И потом видишь задание и понимаешь, что если ты учил, то все решаемо", - рассказал выпускник.
"У нас в гимназии крутейшие педагоги, - считает еще один. - Я ежегодно участвовал в олимпиадах по математике - районных, городских этапах. Также занимался краеведческой деятельностью и успел поработать в школьном музее".
Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:
"В этом году мы как никогда радуемся результатам ребят, которые достойно завершили обучение. По результатам централизованных экзаменов у нас 341 выпускник набрал 100-балльный результат. Это очень высокие показатели. Более 800 медалистов в городе Минске. Конечно, это свидетельство того, что ребята получили хорошие, прочные знания, качественное образование и, безусловно, готовы к тому, чтобы продолжить образовательную траекторию, определиться с выбором будущей профессии, поступить в те учреждения образования - вузы, колледжи, куда они хотят".
Всего в нынешнем году учреждения образования столицы оканчивают более 13 тыс. 11-классников. Экзамены и творческие испытания уже позади. Впереди у ребят насыщенная взрослая жизнь.