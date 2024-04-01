Выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий с особенностями психофизического развития вручили дипломы

Выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий с особенностями психофизического развития сегодня вручили дипломы из рук председателя Совета Республики Натальи Кочановой, а также мэра столицы Владимира Кухарева. 18 человек, отличники учебы, которые уже в этом году начнут свой рабочий путь. Для большинства первое рабочее место - холдинг "Интеграл". Там молодые люди проходили практику, были и в составе студенческих отрядов - так что коллектив и объем работы им знаком.