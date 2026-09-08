Выпускники БНТУ рискнули переосмыслить привычный формат санаторного отдыха в "Нарочанке"

Краткий пересказ от ИИ

Оздоровительный центр "Нарочанка" планируют превратить в современный wellness-курорт, где можно будет сочетать отдых с реабилитацией и удаленной работой.

В проекте под названием Naroch Balance Resort предусмотрены коворкинг, быстрый интернет, детские зоны. Авторами такой нестандартной идеи выступили выпускники БНТУ, которые рискнули переосмыслить привычный формат санаторного отдыха.

Самое большое озеро страны, называемое в народе "белорусское море", занимает первое место по чистоте и прозрачности воды. Нарочь для многих уже много лет - место силы. Озерный край своей голубизной будто излечивает все недуги, как душевные, так и физические. Здесь хвойный аромат пронизывает с головы до ног, расслабляя и успокаивая после тяжелых трудодней. Поэтому уже давно местность здесь усыпана курортами: турбазами и санаториями. От мала до велика приезжают подправить сюда свое здоровье.



Но что, если на обычный отдых взглянуть совсем иначе. Посмотреть под другим углом, как модно говорить, зумерским. Для того, кто не представляет жизни без ноутбука и стабильного и быстрого Wi-Fi.

Владимир Алехин, автор проекта: "В санаторий ты приезжаешь, отдыхаешь и возвращаешься в обычную жизнь. А мы решили так: почему бы не сделать такой курорт, где можно совместить работу и отдых - не отрывать людей от рабочего процесса, а параллельно дать возможность им оздоравливаться и жить в такой хорошей локации, в которой много зелени и озеро".

Идея молодых архитекторов выиграла в конкурсе бизнес-проектов, который запустила Федерация профсоюзов Беларуси. Организаторы предложили смоделировать и модернизировать оздоровительный центр "Нарочанка".



Главные критерии - инновационность, креативность подхода. Все это объединил бизнес-план победителей. Коворкинги под открытым небом, хороший интернет в любой точке, детские зоны для тех, кто приедет со всей семьей, процедуры, полезное питание, комфортабельные номера или отдельный домик. Разработчики предусмотрели в своей концепции все до мельчайших деталей.

"Разрабатывали пример того, как проходит день. Сначала человек просыпается, идет на завтрак, потом у него специально назначены процедуры - час-два. После этого он идет работать, потом у него обед, затем он дорабатывает остальную часть дня, и вечером у него снова процедуры", - рассказал Владимир Алехин.

Лечебные процедуры в "Нарочанке"

Сходить на лечебную процедуру в обеденный перерыв, вместо перекура - кислородный коктейль, а в ушах не музыка, а шелест листьев, трав и приятный шум волн. Такой он, белорусский подход: держать баланс между работой и личным здоровьем и найти ту самую золотую середину.



К слову, обновление санатория "Нарочанка" пройдет без потери одного из главных направлений - реабилитации. Когда начнутся строительные работы пока неизвестно. Но начало точно положено, идею уже взяли в оборот. И это не первое место, где планируется масштабная реконструкция.

Валентина Акудович, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси: "Развитие нашего санаторно-курортного оздоровления и лечения для профсоюзов является очень значимым и серьезным мероприятием. В систему входит 12 здравниц, которые расположены во всех регионах Беларуси. Мы реализуем масштабную программу на пятилетку, период с 2025 по 2029 год".

Новый взгляд на традиционное оздоровление - это и способ обзавестись большим потоком посетителей, а значит, и дополнительным рублем для страны. Это укрепление фундамента внутреннего туризма. И как логичный итог - развитие регионов, которому уделяется большое внимание в стране.