Выпускники совместной программы БГУ и Пекинского университета вернулись в Беларусь

Выпускники первой совместной программы БГУ и Пекинского университета по специальности "биотехнология" вернулись домой. Дипломы им вручили на прошлой неделе.

Как подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, получение самыми одаренными белорусскими ребятами образования в одном из ведущих вузов мира - это лишь первый шаг. Выпускники должны создавать конкретные предприятия и на Родине производить продукт на основании передовых китайских технологий.

4 года ребята учились сразу в двух университетах, сдавали сессии на трех языках, привыкали к иной системе образования и, что важно, работали в лабораториях с оборудованием, аналогов которому в Европе нет.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

"Закончили образовательную программу 22 наших выдающихся выпускника, из них - 18 окончили с отличием. Это тоже очень серьезный показатель. Из них 5 человек мы коллегиально с Пекинским университетом отобрали для обучения в совместной магистратуре. Кто-то пойдет в магистратуру, которая сейчас есть, кто-то пойдет на первое место работы. Спрос очень большой на самом деле - это те же самые "Белмедпрепараты", это и Академия наук, то есть те институты, которые заинтересованы в том, чтобы было свежее дыхание, чтобы эти всходы давали тот урожай, на который все рассчитывают".

Сотрудничество только расширяется: сегодня партнеры БГУ - еще два ведущих китайских вуза, открыт совместный институт с Даляньским политехническим, а в Санье действует подготовительное отделение белорусского университета. 4 года назад стартовал бакалавриат по биотехнологиям, а в 2025 году договорились и о магистратуре.