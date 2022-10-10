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Выпускники 2023 года не будут сдавать ЦТ: что изменится?
Новые правила поступления в вузы. Так, выпускники 2023 года не будут сдавать привычное ЦТ. Вместо него два централизованных экзамена. Первый - русский или белорусский язык на выбор. Другой экзамен - второй профильный в зависимости от специальности. Результаты будут входить в аттестат. К слову, по его среднему баллу по-прежнему будут выдавать сертификаты. Одновременно результаты экзаменов будут переводиться в 100-балльную систему вместо ЦТ. Отдельно вводится вступительное испытание в самом вузе - первый профильный экзамен. Он будет проходить в два этапа.
Сергей Касперович, начальник главного управления Министерства образования Беларуси: В университеты в час икс поступают задания из Республиканского института контроля знаний. Задания из базы ЦТ, но уже, скажем так, третьего-четвертого уровня сложности. Комиссия оценит правильность. Но, собственно говоря, здесь важно понимать двухэтапность. И это главный момент. Второй этап - это собеседование с каждым абитуриентом по результатам выполненных заданий. И одна история, когда там правильный ответ. Т.е. здесь необходимо только лишь будет изложить суть, изложить понимание теоретических аспектов, связанных с решением данных заданий. Планируется, что будет оцениваться и мотивационные аспекты выбора абитуриента в рамках той или иной группы специальностей или специальности.
Отметим, сохранится централизованное тестирование для тех, кто будет поступать в университеты не сразу после школы. Срок действия сертификатов - 2 года. Изменения вступят в силу после подписания соответствующего указа Президентом.
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