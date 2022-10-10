Выпускники 2023 года не будут сдавать ЦТ: что изменится?

Сергей Касперович, начальник главного управления Министерства образования Беларуси: В университеты в час икс поступают задания из Республиканского института контроля знаний. Задания из базы ЦТ, но уже, скажем так, третьего-четвертого уровня сложности. Комиссия оценит правильность. Но, собственно говоря, здесь важно понимать двухэтапность. И это главный момент. Второй этап - это собеседование с каждым абитуриентом по результатам выполненных заданий. И одна история, когда там правильный ответ. Т.е. здесь необходимо только лишь будет изложить суть, изложить понимание теоретических аспектов, связанных с решением данных заданий. Планируется, что будет оцениваться и мотивационные аспекты выбора абитуриента в рамках той или иной группы специальностей или специальности.