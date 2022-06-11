Выпускники Беларуси встретили рассвет и шагнули во взрослую жизнь

Этот субботний день выпускники Беларуси встретили с рассветом, привыкая к новой мысли о шаге в самостоятельную и взрослую жизнь. Часы славы накануне были для каждого, кто получил аттестат. Как оскароносцы, выпускники шагали по красным дорожкам, презентовали свои лучшие достижения за школьную жизнь, купались в овациях и плакали вместе с учителями, с которыми навсегда их будут связывать жизненные нити.