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Выпускники БГЭУ с теплотой вспоминают студенческие годы и благодарят любимый вуз

Выпускники БГЭУ с теплотой вспоминают студенческие годы и благодарят любимый вуз

В 2023 году Белорусскому государственному экономическому университету исполняется 90 лет. За это время вуз подготовил свыше 185 тысяч специалистов. Среди них министры, академики, руководители банков и предприятий, бизнесмены, именитые спортсмены. Каждый из них с теплотой вспоминает студенческие годы и благодарит любимый нархоз за то, что невозможно подсчитать. Даже экономисту.

Я очень рад, что у нас сложились очень теплые взаимоотношения не только на уровне профессионального взаимодействия, но и человеческого с преподавательским составом, выпускниками, студентами. Это взаимодействие будет только расти и крепнуть.
Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси,выпускник БГЭУ
Выражаю искреннюю признательность за подготовку специалистов по нашей отрасли - отрасли статистики. Для нас это очень важно. Это те люди, которые вносят вклад в развитие статистики, продвигают ее вперед и позволяют рассчитать новые подходы к оценке экономических показателей.Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, выпускница БГЭУ:
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси, выпускница БГЭУ
Эти годы самые яркие и насыщенные. В эти годы первокурсники становятся зрелыми личностями. И я очень рада, что этот этап в моей жизни прошел в самом лучшем университете страны.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси, выпускница БГЭУ
Национальный банк всегда будет рад видеть в своих рядах специалистов, подготовленных БГЭУ. Желаю вам успехов, мира и процветания.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси, выпускник БГЭУ
Я всегда говорю: ребята, сегодня нужен профессионал, не диплом, а профессионал. Если ты профессионал, ты будешь востребован в любой среде.
Геннадий Короленок, доктор экономических наук, почетный профессор БГЭУ

Полный выпуск специального репортажа АТН "ЗАЧЕТный юбилей" смотрите здесь.

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