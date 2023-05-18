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Выпускники БГЭУ с теплотой вспоминают студенческие годы и благодарят любимый вуз
В 2023 году Белорусскому государственному экономическому университету исполняется 90 лет. За это время вуз подготовил свыше 185 тысяч специалистов. Среди них министры, академики, руководители банков и предприятий, бизнесмены, именитые спортсмены. Каждый из них с теплотой вспоминает студенческие годы и благодарит любимый нархоз за то, что невозможно подсчитать. Даже экономисту.
Я очень рад, что у нас сложились очень теплые взаимоотношения не только на уровне профессионального взаимодействия, но и человеческого с преподавательским составом, выпускниками, студентами. Это взаимодействие будет только расти и крепнуть.
Выражаю искреннюю признательность за подготовку специалистов по нашей отрасли - отрасли статистики. Для нас это очень важно. Это те люди, которые вносят вклад в развитие статистики, продвигают ее вперед и позволяют рассчитать новые подходы к оценке экономических показателей.Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, выпускница БГЭУ:
Эти годы самые яркие и насыщенные. В эти годы первокурсники становятся зрелыми личностями. И я очень рада, что этот этап в моей жизни прошел в самом лучшем университете страны.
Национальный банк всегда будет рад видеть в своих рядах специалистов, подготовленных БГЭУ. Желаю вам успехов, мира и процветания.
Я всегда говорю: ребята, сегодня нужен профессионал, не диплом, а профессионал. Если ты профессионал, ты будешь востребован в любой среде.
Полный выпуск специального репортажа АТН "ЗАЧЕТный юбилей" смотрите здесь.
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