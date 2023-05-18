Выпускники БГЭУ с теплотой вспоминают студенческие годы и благодарят любимый вуз

Я очень рад, что у нас сложились очень теплые взаимоотношения не только на уровне профессионального взаимодействия, но и человеческого с преподавательским составом, выпускниками, студентами. Это взаимодействие будет только расти и крепнуть.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси,выпускник БГЭУ