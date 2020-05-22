3.73 BYN
2.90 BYN
3.39 BYN
Выпускники первых белорусских агроклассов в этом году будут поступать в вуз
Первые выпускники агроклассов в этом году будут поступать в вуз. Школьники, которые два года кроме основной образовательной программы изучали дисциплины, связанные с сельским хозяйством, могут поступать в профильные учреждения образования без экзаменов - после собеседования. Но только на условиях целевой подготовки. Значит, после окончания университета молодым специалистам надо отработать пять лет. Напомним: первые аграрные классы были созданы в 2018 году. Всего в Минской области их 37. В обучении школьников принимали участие и сельскохозяйственные предприятия региона.
Соцпакет для работников АПК Минской области
Кстати, после отработки около пятидесяти процентов молодых специалистов остается на том же месте работы, еще некоторое количество переходит в другие хозяйства. А сельхозпредприятия Минской области стремятся поощрить перспективные кадры соцпакетом. А это возможность льготного строительства жилья, наличие хорошей социальной инфраструктуры в сельской местности и дополнительные материальные выплаты.
В прошлом году в сельхозпредприятия Минской области по распределению прибыли 650 молодых специалистов.