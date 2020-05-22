Выпускники первых белорусских агроклассов в этом году будут поступать в вуз

Первые выпускники агроклассов в этом году будут поступать в вуз. Школьники, которые два года кроме основной образовательной программы изучали дисциплины, связанные с сельским хозяйством, могут поступать в профильные учреждения образования без экзаменов - после собеседования. Но только на условиях целевой подготовки. Значит, после окончания университета молодым специалистам надо отработать пять лет. Напомним: первые аграрные классы были созданы в 2018 году. Всего в Минской области их 37. В обучении школьников принимали участие и сельскохозяйственные предприятия региона.



