Выпускники школ по всей Беларуси сдали второй централизованный экзамен

Хотел бы отметить то, что во многом это отличники. К сожалению, наверное, сказалось волнение и желание сдать экзамен очень хорошо. Мы провели уже анализ, годовые оценки у шести из семи этих ребят были 9 баллов. Это говорит о том, что ребята отличники. Наверное, переволновались. Все они собирались поступать, кроме одного человека, в учреждения высшего образования. Как мы и говорили, у них в этом году не будет такой возможности, они пойдут в иные сроки в августе месяце сдавать централизованный экзамен. Безусловно, если не будет у них нарушений, они сдадут экзамен, получат аттестат. Может, смогут поступать в наши колледжи на уровне либо среднего специального либо профессионально-технического образования.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси