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Выпускники школ по всей Беларуси сдали второй централизованный экзамен
Важный этап вступительной кампании состоялся. Сегодня выпускники школ по всей стране сдали второй централизованный экзамен - проверили знания по профильному предмету. Его ребята выбирали сами.
Двери абитуриентам открыли 144 пункта по всей стране - высшие, средние и средние специальные учебные заведения. За ходом, прозрачностью и самое главное - справедливостью вступительных испытаний следили специальные комиссии по контролю. И в четырех областях по стране, как отметил министр образования Андрей Иванец, зафиксированы единичные нарушения. За списывание на экзамене удалили семерых абитуриентов.
Хотел бы отметить то, что во многом это отличники. К сожалению, наверное, сказалось волнение и желание сдать экзамен очень хорошо. Мы провели уже анализ, годовые оценки у шести из семи этих ребят были 9 баллов. Это говорит о том, что ребята отличники. Наверное, переволновались. Все они собирались поступать, кроме одного человека, в учреждения высшего образования. Как мы и говорили, у них в этом году не будет такой возможности, они пойдут в иные сроки в августе месяце сдавать централизованный экзамен. Безусловно, если не будет у них нарушений, они сдадут экзамен, получат аттестат. Может, смогут поступать в наши колледжи на уровне либо среднего специального либо профессионально-технического образования.
Для тех, кто не смог принять участие централизованном экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные дни. Результаты тестирования будут известны на сайте РИКЗ не позднее десяти рабочих дней. В этом году вузы готовы принять более 52 тысяч абитуриентов. С 2023-го увеличили число мест на бюджет, а также расширили целевую подготовку для медиков, педагогов. Свыше 28 тысяч выпускников смогут поступить в ссузы.
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