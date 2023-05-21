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Выпускники школ по всей Беларуси сдали второй централизованный экзамен

Важный этап вступительной кампании состоялся. Сегодня выпускники школ по всей стране сдали второй централизованный экзамен - проверили знания по профильному предмету. Его ребята выбирали сами.

Двери абитуриентам открыли 144 пункта по всей стране - высшие, средние и средние специальные учебные заведения. За ходом, прозрачностью и самое главное - справедливостью вступительных испытаний следили специальные комиссии по контролю. И в четырех областях по стране, как отметил министр образования Андрей Иванец, зафиксированы единичные нарушения. За списывание на экзамене удалили семерых абитуриентов.

Хотел бы отметить то, что во многом это отличники. К сожалению, наверное, сказалось волнение и желание сдать экзамен очень хорошо. Мы провели уже анализ, годовые оценки у шести из семи этих ребят были 9 баллов. Это говорит о том, что ребята отличники. Наверное, переволновались. Все они собирались поступать, кроме одного человека, в учреждения высшего образования. Как мы и говорили, у них в этом году не будет такой возможности, они пойдут в иные сроки в августе месяце сдавать централизованный экзамен. Безусловно, если не будет у них нарушений, они сдадут экзамен, получат аттестат. Может, смогут поступать в наши колледжи на уровне либо среднего специального либо профессионально-технического образования.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Для тех, кто не смог принять участие централизованном экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные дни. Результаты тестирования будут известны на сайте РИКЗ не позднее десяти рабочих дней. В этом году вузы готовы принять более 52 тысяч абитуриентов. С 2023-го увеличили число мест на бюджет, а также расширили целевую подготовку для медиков, педагогов. Свыше 28 тысяч выпускников смогут поступить в ссузы.

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