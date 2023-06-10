Выпускной накануне прошел в Минском суворовском военном училище

Свой выпускной накануне уже встретили в Минском суворовском военном училище, единственном в Беларуси. Аттестаты и нагрудные знаки получили 62 выпускника, настоящих патриотов. Так воспитывали здесь все 5 лет учебы. Их юность точно не ассоциируются с беззаботностью. Вместе со школьной программой осваивали и военные дисциплины. Стратегическая задача в неспокойной геополитической обстановке - кадровый резерв Вооруженных сил страны. И сегодня, как отметил министр обороны Виктор Хренин, выходцы Суворовского училища - на высших должностях военных и силовых структур. Большинство из нынешнего, 67-го выпуска, также планирует сменить погоны на офицерские.

Собираюсь поступать в Институт пограничной службы, чтобы стать настоящим офицером, защитником нашей Республики Беларусь. Усиленно подготавливались, также помимо школьных предметов были и боевая подготовка, допризывная подготовка, военная подготовка, стрельбища были, на полигоны выезжали. Артем Мурашко, выпускник минского суворовского военного училища

Год мира и созидания наложил определенный отпечаток на нашу работу в рамках военно-патриотического воспитания суворовцев. Второе -105-летие Вооруженных сил. Конечно же, мы не остались в стороне. За этот учебный год наши воспитанники посетили десятки воинских частей, где изучали историю той или иной воинской части, тардиции, примеряли на себя вот эту «одежду» будущего офицера.

Выпускники Суворовского училища не только чеканили прощальным шагом по уже родному плацу, а и закружили в вальсе. В танцевальных парах - представительницы Минского хореографического колледжа.

Читайте также:

