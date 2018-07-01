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Выпускной вечер накануне прошел у курсантов Военной академии
В этот раз более 500 человек пополнят ряды офицерского корпуса. Среди них 5 выпускников удостоены золотой медали, а 18 офицеров награждены дипломами с отличием. 7 факультетов Военной академии полностью обеспечивают потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в кадрах.
Также на плацу главного военного вуза страны состоялся выпуск офицеров факультета по подготовке иностранных военнослужащих. Дипломы получили офицеры из Венесуэлы и Казахстана.
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