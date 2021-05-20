Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня

Последний звонок в школах Беларуси пройдет 29 мая. Об этом сообщили в Минобразования. Выпускные экзамены - с 1 по 9 июня. Проводить их будут с учетом соблюдения санитарных норм. Школьники, которые в даты проведения экзаменов болеют коронавирусом или являются контактами первого уровня, от них освобождаются. Что касается формата проведения испытаний, то по сравнению с прошлым годом он не поменяется. Как и количество предметов.

Учащиеся 9-х классов, как и ранее, будут сдавать три обязательных выпускных экзамена. В частности, они напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, выполнят контрольную работу по математике. Учащиеся 11-х классов будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (в зависимости от своего выбора), выполнят контрольную работу по математике, сдадут экзамены по истории Беларуси и иностранному языку. Минобразования тексты будут оповещаться по "Беларусь 1" , а также на портале Минобразования. Ирина Каржова, замначальника главного управления Министерства образования Беларуси

В традиционном формате в этом году пройдут последний звонок и выпускные вечера. Как правило, это торжественная линейка на открытой площадке. Аттестат школьники получат 10 июня.

Время, место, продолжительность мероприятий определяется руководителем учреждения с родительским комитетом и местной властью. В этом году рекомендуем выпускной вечер не проводить в крупных развлекательных комплексах, а провести на открытой площадке или в школе. Лариса Емельянчик, консультант главного управления Министерства образования Беларуси

В этом году возобновят и республиканский школьный звонок. Он пройдет 27-28 мая в Бобруйске. Праздник соберет самых эрудированных и талантливых ребят со всей страны. По 100 человек от каждого региона и Минска, а также на правах хозяев будут все выпускники Бобруйска.