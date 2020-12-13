Выпускные экзамены в школах могут совместить с ЦТ

Выпускной экзамен в белорусских школах могут совместить с ЦТ. По мнению специалистов, для этого понадобится полтора-два года. За это время подготовят необходимую методическую базу и программную документацию. Кроме того, планируют ввести и внутренний экзамен в вузах. А чтобы для абитуриентов такие изменения не были новшеством, учащихся в школах будут готовить заранее.