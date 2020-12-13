3.70 BYN
Выпускные экзамены в школах могут совместить с ЦТ
Выпускной экзамен в белорусских школах могут совместить с ЦТ. По мнению специалистов, для этого понадобится полтора-два года. За это время подготовят необходимую методическую базу и программную документацию. Кроме того, планируют ввести и внутренний экзамен в вузах. А чтобы для абитуриентов такие изменения не были новшеством, учащихся в школах будут готовить заранее.
К слову, до 1 апреля будут установлены цифры приема в вузы и контрольные цифры приема. В целом же вступительная кампания в 2021 году практически останется без изменений. Пересмотрят только подходы по целевому набору, а именно планируют снять ограничения на востребованные специальности.