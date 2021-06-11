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Выпускные вечера - 2021 прошли по всей стране

Цветы, поздравления, сотни фотографий в социальных сетях и встреча рассвета. Именно так запомнятся выпускные вечера, которые прошли во всех школах и гимназиях столицы и области. Всего в этом году в Минске со школами попрощались почти 10 тысяч выпускников. Это важный этап в жизни каждого ученика, шаг во взрослую жизнь. Одинаково трогательный момент как для 11-классников и их родителей, так и для учителей. Все оттенки эмоций увидела Елена Витко (видео).


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